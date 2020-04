Nieuwe commissarissen Heijmans benoemd

Gepubliceerd op | Views: 0

ROSMALEN (AFN) - Gerrit Witzel en Ans Knape-Vosmer zijn toegetreden tot de raad van commissarissen van Heijmans. Beiden werden tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering benoemd voor een periode van vier jaar. Daarnaast werd ook ingestemd met de herbenoeming van topman Ton Hillen, ook voor een periode van vier jaar.

Witzel is oud-topman van Heijmans. Hij neemt de plaats in van Rob van Gelder die conform het rooster van aftreden is teruggetreden. Knape-Vosmer is werkzaam bij chipmachinemaker ASML en is ook lid van de raad van commissarissen van Douwe Egberts. Zij neemt de plaats in van Pamela Bouwmeester.

Eerder maakte Heijmans bekend dat het zijn voorstel voor dividend introk. Het bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besloten de netto winst toe te voegen aan de reserves.