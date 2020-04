BAM voorziet nog geen tekort aan kapitaal

Gepubliceerd op | Views: 1.573

BUNNIK (AFN) - Bouwer BAM heeft vooralsnog voldoende financiële middelen tot zijn beschikking om de coronacrisis aan te kunnen. Dat meldde het bedrijf bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die vanwege het rondwarende virus online werd gehouden.

Beleggersvereniging VEB, maar ook andere beleggers zetten vraagtekens bij de financiële weerbaarheid van BAM. Daarbij werd gewezen op de tegenvallende resultaten vorig jaar en de lage buffers, waarmee BAM volgens de beleggersvereniging de crisis al niet te best inging.

BAM zegt als voorzorgmaatregel eerder een krediet van 400 miljoen euro te hebben opgenomen. Verder sneed BAM in beloningen voor bestuurders en is waar mogelijk ook elders in de kosten gesneden. Het bedrijf zei eerder al zijn voorstel voor de uitkering van dividend te schrappen. Verder maakt BAM waar mogelijk gebruik van steunmaatregelen van overheden.

Van Wingerden erkende andermaal dat 2019 een teleurstellend jaar was voor de bouwer. Door de coronacrisis zullen genomen maatregelen ook dit jaar niet voor de gewenste verbeteringen zorgen. Eerder trok de bouwer de verwachtingen voor dit jaar vanwege de coronacrisis al in.