Europese beurzen doen stap terug

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam kleurde woensdagmiddag rood. Ook elders in Europa was het sentiment negatief. Beleggers blijven voorzichtig vanwege de onzekerheden rond de coronacrisis, zeker ook nadat uit de Verenigde Staten weer de nodige negatieve macro-economische berichten opdoken. Op Beursplein 5 gaven chipmachinemaker ASML en navigatiedienstverlener TomTom een kijkje in de boeken.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 2,6 procent lager op 494,35 punten. De MidKap leverde 3,5 procent in tot 662,16 punten. Londen daalde 2,8 procent. Frankfurt zakte 3,2 procent. Duitsland zal de lockdown vanwege het coronavirus waarschijnlijk verlengen tot 3 mei. Parijs verloor 3,1 procent, na een forse daling van de winkelverkopen in Frankrijk in maart.

Ook in de VS hebben winkelbedrijven het moeilijk. De verkopen door winkeliers daalden maart in het sterkste tempo ooit vanwege coronacrisis. Ook de industriële bedrijvigheid in en rond New York laat een ongekende krimp zien. De miljoenenstad behoort tot de zwaarst getroffen gebieden in de Verenigde Staten door het virus.

Hoofdfondsen

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam zakte ASML 2,4 procent. De chipmachinefabrikant zag zijn kwartaalresultaten behoorlijk terugvallen, vooral doordat leveringen van chipmachines verstoord raakten door de coronacrisis. De onderneming presteerde wel in lijn met verwachtingen die ze eind maart al naar buiten had gebracht. Hekkensluiter in de AEX was staalmaker ArcelorMittal met een verlies van 6,7 procent. Telecomconcern KPN ging aan kop met een winst van 0,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven raakte TomTom bijna 7 procent kwijt. De navigatiedienstverlener zag de omzet met bijna een kwart dalen en dook diep in de rode cijfers. Techbedrijf CM.com, dat wel van de crisissituatie lijkt te profiteren, won bijna 5 procent. Door de virusuitbraak wordt er veel meer gebruikgemaakt van het chatplatform van CM.com, waarmee bedrijven contact kunnen houden met hun klanten.

Adidas

In Frankfurt verloor Adidas 3,3 procent. Het Duitse sportmerk heeft in totaal 3 miljard euro aan noodleningen gekregen van banken. Als voorwaarde voor de leningen keert Adidas voorlopig geen dividend uit, stopt het bedrijf met de inkoop van eigen aandelen en zien de bestuurders af van hun bonus. De Duitse maaltijdbezorger HelloFresh dikte 7,6 procent aan.

De euro was 1,0877 dollar waard, tegen 1,0962 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 19,84 dollar. Brentolie werd 4,7 procent goedkoper op 28,21 dollar. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 9 procent dalen. Dat is de grootste daling ooit.