'Wall Street fors lager na cijfers winkelverkopen VS'

Je kunt nog zoveel biljoenen of triljoenen waardeloos geld in de beurzen pompen maar daar ga je het virus niet mee weg krijgen.

We waren voor het uitbreken van het corona virus al op weg naar een wereldwijde recessie en ja het corona virus zal die recessie alleen maar verder gaan verdiepen.



De banken worden met ongelimiteerde bedragen gestut maar het is een kwestie van tijd voordat de eerste om gaan vallen en als een domino effect de rest mee sleuren. Mensen raken steeds meer het vertrouwen kwijt in FIAT money. Hoe kan het ook he als je ongelimiteerd bij kunt blijven printen...… dit keer gaan we er niet aan ontkomen dat we op een gigantische hyperinflatie af gaan stevenen..... riemen vast !!!