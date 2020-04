Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting fors lager openen, na de stevige koerswinsten een dag eerder. Beleggers op Wall Street buigen zich over cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen die hard worden geraakt door de coronacrisis en gegevens over de industrie rond New York. Verder zijn er kwartaalresultaten van de grote financiële concerns Bank of America, Goldman Sachs en Citigroup.

De winkelverkopen in de Verenigde Staten zijn in maart met 8,7 procent gekelderd op maandbasis, de sterkste daling ooit gemeten. Door de maatregelen om de pandemie tegen te gaan zijn veel winkels gesloten en worden vooral minder auto's verkocht. Amerikanen houden de hand op de knip door de onzekerheid over het virus en de sterk stijgende werkloosheid in de VS.

Verder bleek dat de industriële bedrijvigheid in en rond New York keihard is gekrompen door de coronacrisis. New York is een enorme brandhaard van de besmettelijke ziekte. Ook komen er cijfers over de industriële productie in de gehele VS. De Federal Reserve komt later op de dag met zijn Beige Book dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie en dus meer duidelijkheid kan bieden over de impact van het coronavirus op 's werelds grootste economie.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen verder omlaag. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verwacht dat de olievraag dit jaar de sterkste daling ooit zal tonen door de crisis. Oliegerelateerde fondsen staan onder druk.

Bank of America zet miljarden opzij om eventuele verliezen op leningen op te vangen vanwege de crisis. Goldman Sachs en Citigroup zetten ook extra geld opzij. JPMorgan Chase en Wells Fargo kondigden dinsdag al vergelijkbare stappen aan.

Dividend

Zorgverzekeraar UnitedHealth opende de boeken. Verder maakte cosmeticamerk Estée Lauder bekend het dividend op te schorten en te stoppen met het inkopen van eigen aandelen.

Winkelketen JC Penney staat fors lager voorbeurs na berichten dat het bedrijf adviseurs heeft ingehuurd om de opties te bekijken te midden van de malaise in de winkelsector door het virus. Mogelijk kan de onderneming faillissement gaan aanvragen.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 2,4 procent hoger op 23.949,76 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 3,1 procent omhoog tot 2846,06 punten en techbeurs Nasdaq werd 4 procent hoger gezet op 8515,74 punten