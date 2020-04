Bedrijvigheid industrie New York ingestort door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 1.053

NEW YORK (AFN) - De industriële bedrijvigheid in en rond New York laat een ongekende krimp zien door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan. Dat blijkt uit cijfers van de Federal Reserve Bank van New York. De miljoenenstad behoort tot de zwaarst getroffen gebieden in de Verenigde Staten door het virus.

De zogeheten Empire State-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, komt voor april uit op min 78,2 tegen min 21,5 in maart, toen dus ook al sprake was van stevige krimp. Een stand lager dan 0 wijst op krimp van de industrie. Economen voorzagen voor deze maand gemiddeld een stand van min 35.

New York is buitengewoon hard geraakt door het coronavirus met meer dan 10.000 coronadoden en wordt beschouwd als een grote brandhaard in de VS van de ziekte. Het openbare leven in de metropool is nagenoeg tot stilstand gekomen en bedrijven zijn gesloten.