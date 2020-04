Coronabuffer neemt hap uit winst Bank of America

Gepubliceerd op | Views: 156

CHARLOTTE (AFN) - Bank of America heeft 3,6 miljard dollar extra opzij gezet om verliezen op leningen op te vangen, nu het economische klimaat door de coronapandemie in korte tijd is verslechterd. Die extra stroppenpot heeft in het eerste kwartaal een flinke deuk geslagen in de winst van het financiële concern.

In totaal bedragen alle voorzieningen voor het niet terugbetalen van leningen 4,8 miljard dollar. Dat is het hoogste bedrag dat Bank of America apart zet voor slechte leningen in bijna tien jaar tijd. Daardoor daalde de nettowinst ten opzichte van een jaar eerder met 45 procent tot 4 miljard dollar. De totale baten bedroegen iets minder dan 23 miljard dollar, een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder.

Kleine bedrijven die door de maatregelen tegen de virusuitbraak in financiële moeilijkheden komen, kunnen bij Bank of America onder andere vragen afbetalingen uit te stellen. Particuliere klanten kunnen daarnaast ook uitstel voor creditcardleningen aanvragen. Vorige week had de bank bijna 1 miljoen aanvragen voor uitstel van betalingen ontvangen.