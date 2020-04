Aantal reizigers op Schiphol na medio maart in vrije val

Gepubliceerd op | Views: 1.144 | Onderwerpen: luchtvaart

DEN HAAG (AFN) - Het aantal passagiers dat via Schiphol reisde, lag in de tweede helft van maart 83 procent lager dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Medio maart werden strenge beperkingen van het vliegverkeer van kracht in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Het aantal reizigers op Schiphol nam over de hele maand maart met 56 procent af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In februari was die daling nog 2,4 procent. Het aantal vliegbewegingen nam vorige maand met 37 procent af.

De afname in februari was ook al deels het gevolg van de corona-uitbraak. Toen stapten vooral minder reizigers in op vluchten van en naar China, Hongkong en andere bestemmingen in Azië. Die daling zette in maart sterk door, met bijna 90 procent minder passagiers van en naar China.

Ook het opschorten van het vliegverkeer tussen Europa en de Verenigde Staten op 12 maart is duidelijk terug te zien in de cijfers. Het aantal passagiers op trans-Atlantische vluchten lag in maart 56 procent lager dan een jaar eerder.