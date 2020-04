Gepubliceerd op | Views: 728

BUNNIK (AFN) - Gebiedsontwikkelaar AM, onderdeel van bouwbedrijf BAM, heeft een overeenkomst getekend over de bouw van 110 appartementen in Gouda. Het gaat om woningen die deel uitmaken van het project Goudshof in Gouda. De bouw begint naar verwachting deze zomer.

De overeenkomst werd getekend met vastgoedinvesteerder Vesteda en bouwbedrijf Van Wijnen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.