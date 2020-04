Beurzen in het rood door zorgen coronacrisis

quote: Putschrijvert schreef op 15 april 2020 12:16:

In Almelo en op Beursplein 5 is altijd wat doen.

Geweldig! (Herman Finkers).Ik verwacht dat de trend naar beneden binnenkort wordt ingezet. De markt is veel te groen wat mij betreft.Reality check: door de omvang van Fallen Angels. Bond index rebalancing uitgesteld over maart maar gaat toch wel plaatsvinden. Defaults komen in zicht. Morgen weer initial jobless claims in Amerika. Vorige week zaten we 14% werkloosheid in de VS helaas. Dat getal groeit nog.De Fed heeft nu een balans van 6 trillion, maar kijk eens naar de waarde van financial assets (equity, bonds, loans). Echt vele malen groter...