AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden woensdag in het rood. Beleggers bleven voorzichtig door de zorgen over de impact van de coronapandemie op de economie en de bedrijfsresultaten. Op het Damrak gaven ASML en TomTom een eerste inzicht in de stand van zaken sinds de virusuitbraak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,9 procent in de min op 498,14 punten. De MidKap leverde 2,6 procent in tot 668,16 punten. Londen daalde 2,3 procent. Frankfurt zakte 2 procent. Duitsland zal de lockdown vanwege het coronavirus waarschijnlijk verlengen tot 3 mei. Parijs verloor 1,8 procent, na een forse daling van de winkelverkopen in Frankrijk in maart.

Bij de hoofdfondsen zakte ASML 1,3 procent. De chipmachinefabrikant zag zijn kwartaalresultaten behoorlijk terugvallen, vooral doordat leveringen van chipmachines verstoord raakten door de coronacrisis. De onderneming presteerde wel in lijn met verwachtingen die het eind maart al naar buiten had gebracht. ASML geeft geen verdere prognoses vanwege de onzekerheid door de virusuitbraak.

ArcelorMittal

Hekkensluiter in de AEX was staalmaker ArcelorMittal met een verlies van 5,7 procent. Olie- en gasconcern Shell volgde met een min van 5 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ging aan kop met een winst van ruim 2 procent. Bij de kleinere bedrijven raakte TomTom 6 procent kwijt. De navigatiedienstverlener zag de omzet met bijna een kwart dalen en dook diep in de rode cijfers.

CM.com klom 2,9 procent. Het technologiebedrijf kende naar eigen zeggen een sterke start van het jaar. Door de virusuitbraak wordt er veel meer gebruik gemaakt het chatplatform van CM.com, waarmee bedrijven contact kunnen houden met hun klanten.

Adidas

In Frankfurt verloor Adidas 2 procent. Het Duitse sportmerk heeft in totaal 3 miljard euro aan noodleningen gekregen van banken. Als voorwaarde van de leningen keert Adidas voorlopig geen dividend uit, stopt het bedrijf met de inkoop van eigen aandelen en zien de bestuurders af van hun bonus. De Duitse maaltijdbezorger HelloFresh dikte 5,8 procent aan.

De euro was 1,0934 dollar waard, tegen 1,0962 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 19,64 dollar. Brentolie werd 3,7 procent goedkoper op 28,51 dollar. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 9 procent dalen. Dat is de grootste daling ooit.