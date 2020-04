IEA: sterkste daling ooit van olievraag door coronacrisis

Grappig dat de (korte?) daling van de AEX nu is begonnen. Dit nieuws was al een aantal maanden geleden ingeprijsd. Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat door de corona gebeuren de vraag naar olie al een tijdje daalde. Ik ben benieuwd hoe de Amerikaanse futures en de Dow Jones zich vandaag gaan gedragen. Het zou me niet verbazen als het weer stijgt.



De trends van de Dow Jones en S&P500 bewegen toch tegenovergesteld van wat je verwacht. Daarnaast kan Trump weer een volgende FED bazooka in de maak hebben :). Sterker nog, weet ik wel zeker. Het is aan Trump alles aan gelegen om zijn enige stokpaardjes (Beurs en bedrijven) overeind te houden. Hoe dan ook...het zijn spannende tijden voor de optie belegger :)