'Ongekende werkloosheid in Frankrijk'

Waarom wordt er door de overheid daar zo theatraal gedaan over de tijdelijke werkloosheid? Is dat om extra draagvlak te creëren voor al het geld dat wordt uitgetrokken om de economie te ondersteunen?



Of wordt er nu gewoon door iedereen theatraal gedaan in de wereld omdat het nu kennelijk "bon ton" is om theatraal te doen? Als je theatraal doet, krijg je meer aandacht... zou het daar mee te maken hebben?



Je vraagt je bij zo veel theater wel meteen af waarom Frankrijk dan toch extreem lang die lock down nog heeft doorgetrokken tot 11 mei en waarom de lock down daar nu nog steeds zo rigide is... je zou bijna denken dat die Fransen de economische schade het liefst zo groot mogelijk laten worden... om vervolgens nog meer theater te kunnen gaan maken.