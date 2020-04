'Vooruitzichten ASML blijven onzeker'

Gepubliceerd op | Views: 710

AMSTERDAM (AFN) - Chipmachinefabrikant ASML presteerde in het eerste kwartaal in lijn met de verwachtingen. Dat constateren analisten in reactie op de cijfers van het bedrijf. Omdat ASML vanwege de coronacrisis geen nieuwe prognose gaf voor de komende periode, blijft het beeld bij de onderneming wel erg onzeker.

Dit reflecteert de huidige afwezigheid van een duidelijk vooruitzicht, benadrukt een analist van KBC Securities. Hij verwacht dat er aan deze situatie komende maanden nog geen verandering zal komen.

Bij Cowen zegt een deskundige dat het gebrek aan concrete voorspellingen bij ASML niet echt een verrassing is. Ook zou het "verstandig" zijn van het bedrijf om op dit vlak even een pas op de plaats te maken gezien de huidige omstandigheden.

Redelijk positief

Een marktvorser van Goldman Sachs merkt op dat ASML weliswaar niet met nieuwe prognoses kwam, maar dat het commentaar van de onderneming toch redelijk positief lijkt voor de jaarvooruitzichten. Hij vindt de nettoboekingen ook erg sterk. Die zouden onder meer wijzen op een aanhoudende solide vraag naar EUV-systemen.

Ook een analist van ING is positief over de vooruitzichten. Volgens hem ziet het beeld voor het tweede kwartaal er goed uit. Hij wijst erop dat ASML in deze moeilijke tijd geen last heeft van de geannuleerde bestellingen, eigenlijk alleen maar van vertraagde leveringen.

Buy

Bij KBC en ING blijft het advies staan op buy, met een koersdoel van 300 euro. Ook Goldman Sachs houdt het op buy, terwijl Cowen uitgaat van een market perform-advies.

Het aandeel ASML noteerde woensdag na ongeveer een halfuur handelen 0,9 procent lager op 261,05 euro.