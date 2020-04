NN Group vraagt aandeelhouders niet naar vergadering te komen

Gepubliceerd op | Views: 624

DEN HAAG (AFN) - NN Group laat zijn aandeelhoudersvergadering op 28 mei doorgaan ondanks de coronacrisis. Aandeelhouders worden wel opgeroepen niet fysiek naar de bijeenkomst te komen, maar om vooraf al hun stemmen in te dienen.

De vergadering is online te volgen. De verzekeraar stelt dat het aantal mensen dat fysiek toegelaten wordt, beperkt zal zijn in verband met de virusuitbraak. Hoeveel mensen er precies aanwezig mogen zijn is nog niet duidelijk.