Gepubliceerd op | Views: 1.065 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/RTR) - De winkelverkopen in Frankrijk zijn in maart met bijna een kwart gedaald in vergelijking met een maand eerder omdat vanwege de coronacrisis veel winkels zijn gesloten. Dat meldde de Franse centrale bank.

Daarbij zakte de verkoop van bijvoorbeeld auto's en witgoed met 43 procent, terwijl bij levensmiddelen een min van 0,9 procent was te zien. Over het gehele eerste kwartaal daalde de detailhandelsverkoop met meer dan 7 procent vergeleken met de voorgaande periode. In Franse supermarkten nam de verkoop toe, maar in warenhuizen ging die stevig onderuit.

De Franse president Emmanuel Macron maakte maandag nog bekend dat de lockdown in Frankrijk wordt verlengd tot 11 mei. De strenge restricties om het coronavirus te beteugelen gingen op 17 maart in en werden sindsdien al een keer verlengd.

Meer geld

Om de schadelijke impact van de crisis op de economie tegen te gaan, trekt de Franse overheid nog meer geld uit, bijvoorbeeld om bedrijven te steunen. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gaat het om 110 miljard euro. Bij een eerste steunpakket werd nog gesproken over 45 miljard euro.

Er wordt onder meer staatssteun geboden aan luchtvaartconcern Air France-KLM, aldus Le Maire. De steun voor Air France-KLM zal de komende dagen komen, zei de minister op de Franse radio.