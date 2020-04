'ASML en TomTom in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 3.250

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag waarschijnlijk licht lager. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers verwerken de stevige koerswinsten op Wall Street en houden de blik gericht op de bedrijfsresultaten. Op het Damrak openden ASML en TomTom de boeken.

Chipmachinefabrikant ASML heeft zijn resultaten vanwege de coronacrisis afgelopen kwartaal behoorlijk zien terugvallen, vooral doordat leveringen van chipmachines verstoord raakten. De onderneming presteerde wel in lijn met verwachtingen die het eind maart al naar buiten had gebracht. Ondanks dat de orderinstroom er nog altijd goed uitziet, onthoudt ASML zich van het geven van prognoses vanwege de onzekerheid door de virusuitbraak

Bij TomTom heeft de coronacrisis in het eerste kwartaal een gapend gat geslagen in de resultaten. De navigatiedienstverlener zag de omzet met bijna een kwart dalen. De verkopen aan consumenten kelderden zelfs met 40 procent. TomTom is door de omzetdreun diep in de rode cijfers gedoken. Onder de streep kwam het bedrijf bijna 63 miljoen euro tekort, waar het een jaar eerder nog een winst boekte van 3,3 miljoen euro. Het bedrijf kondigde daarnaast aan zijn bestaande samenwerking met het Amerikaanse telecomconcern Verizon Communications uit te breiden.

CM.com

Techbedrijf CM.com kende daarentegen naar eigen zeggen een sterke start van het jaar. Door de coronapandemie wordt er de laatste tijd veel meer gebruik gemaakt het chatplatform van CM.com, waarmee bedrijven contact kunnen houden met hun klanten. Wel merkt het bedrijf dat ticketverkopen achterblijven.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 507,74 punten en de MidKap verloor 0,9 procent tot 685,81 punten. Frankfurt steeg 1,3 procent en Parijs won 0,4 procent. Londen zakte 0,9 procent. Wall Street ging stevig vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 2,4 procent hoger op 23.949,76 punten. De brede S&P 500 klom 3,1 procent en techbeurs Nasdaq steeg 4 procent.

De euro noteerde onveranderd op 1,0962 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 20,47 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 29,90 dollar.