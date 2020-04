Nikkei doet stapje terug

Gepubliceerd op | Views: 766

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan deed woensdag een stapje terug na de stevige winstbeurt een dag eerder. Beleggers verwerkten de hogere slotstanden op Wall Street en de nieuwe economische vooruitzichten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het fonds waarschuwde dat de wereldeconomie afstevent op de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie.

De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent lager de dag uit op 19.550,09 punten. Dinsdag won de hoofdindex nog ruim 3 procent. Vooral de Japanse banken werden van de hand gedaan na koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten als JPMorgan en Wells Fargo, die beide met kwartaalcijfers kwamen. Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en Mizuho Financial Group verloren tot 2,8 procent. Drogisterijketen Welcia Holdings steeg 4,4 procent tot de hoogste koers ooit. Ook het farmaceutische concern Chugai Pharmaceutical (plus 2,7 procent) bereikte een recordniveau.

De Chinese beurzen lieten eveneens kleine verliezen zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,6 procent. De Chinese centrale bank verlaagde het eenjarige rentetarief van 3,15 procent naar 2,95 procent, zodat bedrijven die getroffen zijn door de coronapandemie goedkoper geld kunnen lenen. De Australische All Ordinaries in Syndey leverde 0,6 procent in. In Zuid-Korea was de beurs gesloten vanwege de parlementsverkiezingen in het land.