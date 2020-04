Verdere samenwerking TomTom en telecomconcern Verizon

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom gaat zijn bestaande samenwerking met het Amerikaanse telecomconcern Verizon Communications uitbreiden, waarbij Verizon de TomTom Maps API's and SDK's integreert in de locatiediensten. Er werden geen financiële details gemeld over de deal.

TomTom levert al verschillende locatiediensten aan het Amerikaanse telecombedrijf, dat deze gebruikt om de eigen dienstverlening rond navigatie en locatiebepaling te verbeteren.