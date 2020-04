Resultaten ASML flink omlaag door coronacrisis

Beleggers laten zich leiden door de beurskoersen en vergeten zelf te denken. Als de koersen omhoog gaan is alles blijkbaar oke. Als de aandelen fors dalen is alles heel slecht.

Het corona virus is gewoon dramatisch voor de bedrijven en gaat zorgen voor fors lagere koersen. Recent 385 in de AEX en nu 510 en iedereen heeft het gevoel het valt wel mee. Nou succes maar ziet er gewoon slecht uit. Kijk naar het rapport van het IMF van gisteren. Gewoon negeren en bijkopen op 513 gisteren.