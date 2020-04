Coronacrisis slaat flink gat in omzet TomTom

Goddijn zal morgen wel snel weer in zelfisolatie gaan.



Wat ik als aandeelhouder had willen weten: is er gezien het riante omzetverlies aanleiding om VOW regeling aan te vragen.

Aandeelhouders van andere bedrijven worden ook met tientallen miljoenen, zo niet miljarden ondersteuning in de lucht gehouden.



Of heeft Goddijn het nu voor elkaar dat hij zo op onze centen gezeten (nooit dividend) heeft dat het bedrijf eerst dat gespaarde geld op kan maken...