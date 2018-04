'Aandeelhouders Unilever tegen verhuizing'

Gepubliceerd op | Views: 654

ROTTERDAM (AFN) - Een groeiende groep aandeelhouders van Unilever keert zich tegen de plannen van het concern om naar één hoofdkantoor in Rotterdam te gaan. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Times.

De krant sprak enkele grote aandeelhouders. Volgens hen moet Unilever vrezen dat het niet de benodigde steun heeft van de bezitters van driekwart van de aandelen.

Unilever reageerde tegen de krant dat het zo'n vaart niet loopt. De aandeelhouders die tegen de stap zijn, vertegenwoordigen volgens de producent van voedings- en verzorgingsproducten niet het merendeel van de beleggers. Ook zouden veel aandeelhouders hun steun al hebben uitgesproken.

Onlangs koos Unilever er voor om van de duale structuur met hoofdkantoren in Londen en Rotterdam af te stappen. Het bedrijf wil het enige hoofdkantoor in Rotterdam vestigen. Het kantoor in Londen wordt de hoofdzetel van twee divisies, een divisie krijgt het hoofdkwartier in Rotterdam.