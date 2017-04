OCI stopt gesprekken over inlijven OCI Partners

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - OCI heeft de gesprekken om het Amerikaanse OCI Partners, dat is genoteerd in de Verenigde Staten, volledig in te lijven afgebroken. Dat maakte het in Amsterdam genoteerde kunstmestbedrijf bekend.

OCI bezit al 79,9 procent van de aandelen OCI Partners en wilde de rest in handen krijgen door bezitters van de stukken 0,5 aandeel OCI te bieden per aandeel OCI Partners. Dat is de eigenaar en exploitant van OCI Beaumont, een methanol- en ammoniakproductiefaciliteit.

Het zogenoemde 'conflict committee´ van OCI Partners accepteerde het bod niet.