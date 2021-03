'Niet minder verkoop via internet nu meer winkels zijn geopend'

Sjonge jonge . De winkels zijn grotendeels nog gesloten . Een winkelier kan het sop in de kool nog niet verdienen met dat beetje aantal mensen wat tegelijktijdig in de winkel mag zijn . Dus tja die winkeliers zeggen tegen klanten die bellen: Bestel maar via internet ! Maar eh als dadelijk iedereen meer mag bewegen richting de winkels zal het wellicht gauw gedaan zijn met veel internetbestellingen. Veel mensen kopen toch veel liever fysiek , zeker als ze ook weer es bij de horeca kunnen komen ! Grote dingen worden zowieso al niet gauw gekocht via interet, dat wil men toch wel graag fysiek in de winkel bekijken vooraleer men tot aankoop overgaat !