'Vlaamse investeerders kapen Zeeuwse woningen voor starter weg'

ZAAMSLAG (ANP) - Vlaamse particuliere investeerders hebben eind vorig jaar veel goedkope woningen in Zeeland opgekocht. Daardoor komen starters in grote delen van de provincie nauwelijks meer aan de bak, zegt directeur Koen Hamelink van Reham Makelaars. Met name in Zeeuws-Vlaanderen is het probleem volgens hem groot.

In Zeeuws-Vlaanderen zijn aan de kust al veel woningen in het bezit van Duitsers en Belgen die deze als vakantiehuis gebruiken en daar maar een klein deel van het jaar zijn. De beleggers hebben de krapte op de woningmarkt ook naar de regio rond Terneuzen gebracht. Daar verhuren zij de woningen aan expats die in de chemische industrie werkzaam zijn, of aan arbeidsmigranten.

Door het verhogen van de overdrachtsbelasting voor investeerders per 1 januari gingen met name in het laatste kwartaal veel huizen in Zeeland naar Vlamingen. Met name het prijssegment tot 200.000 euro was volgens Reham daarbij populair. "Het aanbod voor starters is daardoor nog schaarser geworden en de prijzen alleen maar hoger."

Volgens Hamelink zijn woningen in Vlaanderen veel duurder dan in Zeeuws-Vlaanderen. Voor Vlamingen is het dus veel interessanter om over de grens te investeren. Daar verandert het hogere tarief voor de overdrachtsbelasting niets aan, verwacht hij.