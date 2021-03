Harde tik ABN AMRO, maar techfondsen stijgen op beurs

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft maandag een flinke tik gekregen op de beurs na berichten dat het witwasonderzoek tegen de bank is uitgebreid. Desondanks steeg de Amsterdamse AEX-index licht, vooruit geholpen door techfondsen. Elders in Europa werden overwegend kleine minnen genoteerd.

Het witwasonderzoek van de Nederlandse justitie tegen ABN AMRO is uitgebreid en de bank wordt nu ook verdacht van schuldwitwassen. Dit vergrijp is veel ernstiger en houdt in dat de bank vermoedens zou hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar niets of te weinig heeft gedaan om dat te bestrijden. De kans dat ABN AMRO een forse boete krijgt is daarmee toegenomen, maar de bank heeft daarvoor nog geen geld opzij gezet. ABN AMRO was de hekkensluiter in de AEX met een min van 5,2 procent.

Techaandelen stegen maandag weer en de hoofdgraadmeter in Amsterdam profiteerde daarvan. Chipbedrijf ASM International won 2,2 procent. Ook betalingsbedrijf Adyen (plus 1,7 procent) en chipmachinemaker ASML (plus 1,6 procent) stonden in de kopgroep.

AstraZeneca

De AEX sloot 0,2 procent in de plus op 678,80 punten. De MidKap dikte 0,7 procent aan en eindigde op een stand van 1008,53 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,2 procent.

Het aandeel van farmaceut AstraZeneca steeg 0,5 procent in Londen ondanks ophef over het coronavaccin, dat het bedrijf samen met de universiteit van Oxford ontwikkelde. In veel Europese landen is het vaccineren met dat middel gestaakt vanwege zorgen om trombosegevallen. AstraZeneca houdt vol aan zijn standpunt dat uit de tests met het middel en bij de inentingen in het Verenigd Koninkrijk geen aanwijzingen zijn gebleken dat er meer trombosegevallen zijn als gevolg van de vaccinatie.

Volkswagen

Volkswagen steeg 2,4 procent. De autofabrikant kondigde aan tot 2030 zes fabrieken te bouwen in Europa waar accu's voor elektrische auto's moeten worden gemaakt. Ook gaat VW met partners als olie- en gasconcern BP werken aan de uitbreiding van het laadpalennetwerk in Europa. Zowel tekorten aan accu's als laadpalen kunnen de massale overstap op elektrische auto's in de weg zitten.

De euro was 1,1925 dollar waard, waar dat vrijdag nog 1,1943 dollar was. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 65,28 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder, op 68,83 dollar per vat.