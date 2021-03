Eurogroep: na coronacrisis richten op schuldvermindering

BRUSSEL (ANP) - De ministers van Financiën van de negentien eurolanden (Eurogroep) willen zich na de pandemie vooral richten op het verminderen van de staatsschulden die door de coronasteunmaatregelen omhoog zijn geschoten. "Zodra het herstel flink onderweg is, moeten de eurolanden hun toegenomen schulden aanpakken door middel van hun begrotingsstrategieën voor de middellange termijn", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

De EU-landen hebben de Europese begrotingsregels bij het uitbreken van de coronacrisis vorig jaar in de ijskast gezet. Daar blijven ze hoogst waarschijnlijk ook nog volgend jaar. Ook in 2022 wordt er niet op een euro meer of minder gekeken om bedrijven en burgers zoveel mogelijk financieel op de been te houden, bleek na afloop van een Eurogroepvergadering per videoverbinding. Tot de economie weer op een vergelijkbaar peil is als voor de coronacrisis blijven de eurolanden de "nodige" steunmaatregelen nemen. "Vroegtijdige terugtrekking van die steun moet worden voorkomen", aldus de Eurogroep.

Maar als het ergste achter de rug is, dan moeten de teugels weer strakker worden aangetrokken, met de nadruk op "het verbeteren van de kwaliteit van de openbare financiën, het optrekken van de investeringsniveaus en het steunen van groene en digitale transities". De lidstaten moeten focussen op hervormingen die privé-investeringen bevorderen en de productieve capaciteit van de eurozone vergroten, zijn ze overeengekomen.