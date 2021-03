Horeca verkocht afgelopen twaalf maanden 70 procent minder bier

DEN HAAG (ANP) - De horeca heeft inmiddels een vol jaar te kampen met de gevolgen van de coronacrisis en de lockdownmaatregelen. De afgelopen twaalf maanden is in de sector ruim 70 procent minder bier verkocht, melden de Nederlandse Brouwers. De daling was voor de vierde achtereenvolgende maand groter dan 90 procent. Sinds 14 oktober is de horeca gesloten.

De brouwers vrezen voor de toekomst van de horeca en roepen het kabinet op om de routekaart van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) te omarmen en de terrassen zo snel als mogelijk te openen. "Er is veel nodig om deze belangrijke sector er weer bovenop te helpen", zegt directeur Lucie Wigboldus van Nederlandse Brouwers. Het kabinet liet eerder weten dat de terrassen eind maart open zouden kunnen als de coronacijfers het toelaten.

In februari 2021 lag de totale bierverkoop 30 procent lager op jaarbasis. De thuisconsumptie steeg in dezelfde periode met bijna 3 procent.

Bij brancheorganisatie Nederlandse Brouwers zijn veertien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen aangesloten. Zij zijn samen goed voor ruim 95 procent van de bierproductie in Nederland.