Volkswagen bouwt fabrieken voor batterijen elektrische auto's

WOLFSBURG (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Autoconcern Volkswagen is van plan zes fabrieken in Europa te bouwen voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. De fabrieken moeten in 2030 operationeel zijn en ervoor zorgen dat het Duitse bedrijf zijn ambitie kan waarmaken om 's werelds grootste fabrikant van elektrische auto's te worden.

De fabrieken moeten een jaarlijkse productiecapaciteit van accu's hebben van in totaal 240 gigawattuur, die het bedrijf zelf wil gaan bouwen of samen met een partner. Dat is voldoende opwekcapaciteit om jaarlijks bijna 700.000 huizen van stroom te voorzien.

"Elektrische mobiliteit is een kernactiviteit van ons geworden", zei topman Herbert Diess op de zogenoemde 'Power Day' van Volkswagen, waarop de plannen werden onthuld. Volgens Diess zullen de fabrieken ervoor zorgen dat de levering van batterijen van hoge kwaliteit aan het bedrijf op de lange termijn is verzekerd. Volkswagen heeft al twee locaties voor fabrieken in het vizier, in Duitsland en Zweden, en kijkt naar mogelijkheden voor de rest.

Uitbreiding

Het bedrijf maakte verder bekend dat het samen met olie- en gasconcern BP en de energiebedrijven Enel en Iberdrola wil gaan werken aan uitbreiding van de Europese laadpaleninfrastructuur voor elektrische auto's. Gebrek aan laadpalen wordt door kenners gezien als een obstakel voor de massale overgang naar elektrisch rijden.

Rivaal Tesla gaat naar verwachting een speciale fabriek voor batterijen plaatsen bij zijn nieuwe grote autofabriek in de buurt van Berlijn die momenteel in aanbouw is.