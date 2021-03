Aantal Europese hotelovernachtingen gehalveerd in coronajaar 2020

BRUSSEL (ANP) - Het aantal hotelovernachtingen in Europa is in het coronajaar gehalveerd naar 1,4 miljard overnachtingen. Dat meldt Eurostat, het Europees statistiekbureau. Door de pandemie is de reissector hard getroffen vanwege reisbeperkingen en andere coronamaatregelen.

In alle lidstaten was een daling van het totaal aantal hotelovernachtingen te zien, maar Cyprus, Griekenland en Malta hebben het meest te lijden gehad van de impact van de coronacrisis. Daar bleven bijna driekwart minder mensen slapen in een hotel dan een jaar eerder. Nederland en Denemarken kwamen er met een daling van 35 procent een stuk beter vanaf.

Het aantal toeristen uit het buitenland dat overnachtte daalde flink. In 2020 waren er in totaal 68 procent minder buitenlandse toeristen op bezoek in een ander land ten opzichte van het jaar ervoor. In Cyprus en Roemenië was de daling met 80 procent minder toeristen het grootst.

Omdat mensen beperkt naar het buitenland konden, werd in sommige gevallen een overnachting dicht bij huis aantrekkelijk. In Roemenië, Spanje en Griekenland bleven de inwoners het meeste thuis. In Slovenië, Malta en Cyprus boekten juist meer inwoners een nachtje in een hotel in eigen land ten opzichte van 2019.