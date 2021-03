Elon Musk benoemd tot 'Technoking of Tesla'

Hahaha, sommige mensen hier hebben geen humor, ik vind het wel lachen. Elon is gevat en slim, sommige mensen kunnen daar blijkbaar niet tegen. Wie het laatst lacht, lacht het best?



Tesla is over een paar jaar veruit het duurste bedrijf ter wereld, vooral door de durf en visie van Elon Musk. Tegelijkertijd probeert Musk de omslag naar duurzaam te versnellen, dus alleen daarvoor zou hij al veel krediet moeten krijgen. De investering in bitcoin was gewoon slim en heeft al een mooi rendement opgeleverd. Gezien de nieuwe titel van Zach Kirkhorn was dit niet de laatste zet op crypto-gebied. Nog meer bitcoins? Of ook Dogecoin, de persoonlijke keuze van Musk? Ik heb er alvast wat ingeslagen. Don't bet against Elon.