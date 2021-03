Elon Musk benoemd tot 'Technoking of Tesla'

PALO ALTO (ANP/RTR) - Tesla heeft topman Elon Musk de officiële titel gegeven van 'Technoking of Tesla'. Verder is financieel directeur Zachary Kirkhorn van de fabrikant van elektrische auto's benoemd tot 'King of Coin'.

Tesla meldde de nieuwe titels voor Musk en Kirkhorn bij de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC), zonder meer details te geven over de opmerkelijke namen. Musk en Kirkhorn blijven daarnaast de gewone titels behouden van bestuursvoorzitter (CEO) en financieel directeur (CFO) van Tesla.

Mogelijk hebben de nieuwe titels iets te maken met de investering van 1,5 miljard dollar die Tesla heeft gedaan in bitcoins en de bekendmaking dat het bedrijf de digitale munten gaat accepteren als betaalmiddel. Dit zorgde mede voor een scherpe opmars van de koers van de bitcoin. Die werd zaterdag voor het eerst meer waard dan 60.000 dollar. Inmiddels is de waarde van 's werelds bekendste cryptomunt weer teruggezakt tot onder de 57.000 dollar.

Het bedrijf maakte verder bekend dat Jerome Guillen wordt benoemd tot de president van de tak Tesla Heavy Trucking, wat betekent dat hij leiding gaat geven aan de truckactiviteiten van Tesla. Guillen was eerder president van de autodivisie van het Amerikaanse technologieconcern.