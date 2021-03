Verkoop kledingketen H&M trekt weer aan dankzij heropenen winkels

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft sinds begin deze maand zijn verkopen weer zien aantrekken dankzij de heropening van winkels in bijvoorbeeld Duitsland, de grootste markt van het bedrijf. Daarvoor stond de verkoop juist nog zwaar onder druk door de verplichte sluiting van winkels vanwege de lockdowns tegen het coronavirus.

Volgens H&M steeg de verkoop sinds 1 maart met 10 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Momenteel zijn nog ongeveer 900 winkels van de meer dan 5000 zaken van H&M tijdelijk gesloten. Dat waren er eerder nog meer dan 1800, maar sinds begin februari konden vestigingen weer geleidelijk de deuren openen. Verder loopt de onlineverkoop goed, aldus het kledingconcern.

In het eind februari afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar ging de omzet van H&M met 21 procent omlaag tot 40 miljard kroon, omgerekend bijna 4 miljard euro, vergeleken met een jaar eerder. Topvrouw Helena Helmersson van H&M zei in januari dat het bedrijf nog steeds in een crisis verkeerde en dat het lastig zou worden om winst te boeken in het eerste kwartaal.

In Nederland is het sinds kort weer mogelijk om op afspraak te shoppen bij H&M. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren niet-essentiële winkels hier sinds half december op slot. H&M heeft 99 winkels in Nederland. Met de andere winkelketens van de H&M-groep zoals COS en Weekday zijn dat er in totaal 126.