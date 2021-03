Justitie verdenkt ABN AMRO nu ook van 'schuldwitwassen'

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. Dat betekent dat justitie met een extra verdenking is gekomen in het lopende onderzoek naar mogelijke overtredingen door de bank bij het tegengaan van witwassen, bevestigt een woordvoerster van het OM na berichtgeving door De Telegraaf.

Het OM opende al in 2019 een onderzoek naar het financiële concern. ABN AMRO zou allerlei ongebruikelijke betalingen niet, of niet op tijd hebben gemeld. Ook zou de bank onvoldoende hebben gecontroleerd of klanten bijvoorbeeld een crimineel verleden hadden. Formeel kwam dit neer op een verdenking van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

De nieuwe verdenking van schuldwitwassen houdt in dat de bank ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig heeft gedaan om dit te bestrijden. Dit is een ernstiger verwijt. De zegsvrouw van het OM kan niet meer informatie verstrekken, omdat het onderzoek nog loopt.

Boete

Mogelijk levert de kwestie ABN AMRO een flinke boete op, maar daarvoor heeft de bank nog geen geld opzijgezet. Volgens ABN AMRO zou nog geen goede inschatting te maken zijn van de omvang van een eventuele strafmaatregel, heeft de bank al meerdere keren aangegeven. Analisten rekenden uit dat de boete waarschijnlijk op honderden miljoenen euro's zou uitkomen.

Eerder speelde al een vergelijkbare zaak bij ING. Die bank trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro, wegens "ernstige nalatigheid". ING had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen. De kwestie bij ING is nog niet helemaal voorbij. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in december dat oud-topman Ralph Hamers strafrechtelijk moet worden vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Ook bij ABN AMRO zou het onderzoek van het OM kunnen leiden tot vervolging van directieleden.