ABN AMRO daalt op Damrak na uitbreiding witwasonderzoek

Als de directeuren van ABN ook prive vervolgd worden zoals Hamers van ING dan is hek van de dam.

Men moet dan ook de verantwoordelijke van de toeslagenaffaire prive straffen.

Ook diegenen die willens en wetens de vaccinaties hebben vertraagd want er zijn daardoor zoveel meer doden gevallen. Ook andere banken die witwassen niet voldoende tegengegaan waren. En de politie of recherche dan? Die hebben deze toestanden toch ook jarenlang laten gaan? Enz.enz.