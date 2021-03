VNO-NCW: schulden ondernemers moeten langjarig uitgesmeerd worden

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis met schulden kampen bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of bij financiers moeten lang de tijd krijgen om aan hun verplichtingen te voldoen. Daarvoor pleit Ingrid Thijssen, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW in een interview met de Volkskrant. Thijssen zei geschrokken te zijn van plannen van politieke partijen om de lasten te verzwaren.

Volgens Thijssen moet worden geïnvesteerd om uit de crisis te komen. Doorgaans komt 80 procent van de investeringen volgens haar uit het bedrijfsleven. "Bedrijven moeten daar dan wel de ruimte voor hebben."

Thijssen zegt verder dat bij de ondernemers die door de crisis zijn getroffen sprake is van een sociaal drama omdat velen al maanden dicht zijn. Sommigen zelfs een jaar. "Ze moeten hun pensioenpot aanspreken, of het spaargeld voor hun kinderen", zegt ze. "Belastingbetaling wordt uitgesteld en dat loopt op tot een schuld. Iedereen denkt dat ze overeind worden gehouden, maar ze moeten maandelijks toeleggen. Nog los van het principiële punt dat als je door de overheid gesloten wordt, je eigenlijk 100 procent van je kosten gecompenseerd moet krijgen."

VNO-NCW kijkt nu met banken en ministeries of er een soort vermogensfaciliteit kan komen voor zwaar getroffen ondernemers. Schulden moeten volgens Thijssen daarom over langere tijd uitgesmeerd worden. Bedrijven hebben volgens haar eigen vermogen nodig om te kunnen investeren. "We kijken nu met banken en ministeries of er een soort vermogensfaciliteit kan komen voor zwaar getroffen ondernemers", aldus de VNO-NCW-voorzitter.