Financieel adviseurs willen fiscale versimpeling woningbezit

quote: KS84 schreef op 15 maart 2021 09:55:

De regering wilt iets doorvoeren, huurt daarvoor iemand in die exact onderschrijft wat ze willen. Daarna kunnen ze aangeven dat de experts het zo hebben bedacht. Dit is echt een heel slecht idee, want hoe ga je (en vooral als gepensioneerde) dat kunnen betalen als het huis het enige is wat je nog hebt?



En daarnaast zie ik hierboven de vergelijking met huren. De hele markt is verziekt door de lage rentestanden en het dramatische beleid van de verschillende kabinetten. En dan moet uiteraard weer de huizenbezitter weer op de blaren zitten. Het lijkt er op dat dit weer een volgende stap is in het afbrokkelen van de welvaart in Nederland.

Het voorstel om de Eigen Woning in box 3 te plaatsen is al meer dan 20 jaar geleden gedaan. Een vermaard professor Belastingrecht (van CDA huize) waarvan de naam mij even is ontschoten adviseerde destijds meerdere malen Balkenende e.a. om de ongelijkheid in fiscale behandeling van vermogen, te herstellen door ook vermogen in de Eigen Woning te fiscaliseren.De overwaarde belasten, wat is daar op tegen? Nu loopt het finaal uit de hand, het verschil tussen beleggen en het rendement op de EW.Wanneer je verhuist naar het buitenland, krijg je over je pensioenrecht meteen een conserverende (uitgestelde) belastingaanslag IB opeisbaar tot 10 jaar na vertrek, ingeval je je pensioenrecht binnen die periode overhevelt naar het buitenland.Ik zou een conserverende belastingaanslag op de overwaarde, te verrekenen bij de verkoop van de Eigen woning, door de bewoner of de nabestaanden, niet onredelijk vinden.In o.a. Duitsland, Portugal, United Kingdom bestaat zo'n regeling al vele, vele jaren.Rutte zal het vertragen wat hij kan, maar vóór 2025 "komt boontje om zijn loontje".p.s. Rutte maakt de volgende 4 jaar niet vol, is over z'n houdbaarheidsdatum! (CEO drama)