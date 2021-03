Rabobank: huizenprijzen stijgen veel harder dan gedacht

Wonen is geen luxe, maar een grondrecht.

Echter worden woningen voor steeds meer mensen onbetaalbaar.



De Tweede Kamer loopt steeds achter de feiten aan.



Om starters op de winingmarkt te stimuleren, wordt bijvoorbeeld een bonus gegeven van 15.000 euro. Het resultaat is dat de prijzen alleen maar verder stijgen.

Hoe meer de markt wordt gestimuleerd door dit soort regelingen, des te meer stijgen de woningprijzen.



Vrijwel niemand gaat een koopwoning verkopen om vervolgens te gaan huren. Er wordt weer een ander huis gekocht, wat vaak duurder is. Daardoor profiteren consumenten relatief weinig van de prijsstijgingen. De WOZ-heffing echter wel toe door het hogere prijsniveau. Ook moet meer erfbelasting worden betaald. Veel mensen moeten bij aankoop nog hogere bedragen lenen.

De huurprijzen stijgen nog verder.



Wie profiteren dan wel? Banken, makelaars, notarissen, huisjesmelkers en verzekeraars. De VVD staat in dienst van deze groepen. Ook al gaat dit in tegen het welzijn van de meeste mensen in Nederland. Ook al gaat dit in tegen het landsbelang.



De hypotheekrente is nu laag. Door de hypotheekrenteaftrek nu af te schaffen voor nieuwe gevallen, kan de koopkracht fors worden verhoogd.

De afschaffing van de HRA dient volledig te worden besteed aan de verlaging van de inkomstenbelasting op werk.



Hierdoor zullen de huizenprijzen dalen en stijgt de koopkracht.

Ook kan een zelfwoonplicht te worden ingevoerd, om zo een huis kopen voor meer mensen mogelijk te maken.



Landen als Itaie, Spanje, Griekenland en Portugal kunnen sinds de komst van de Euro niet meer devalueren. Om te voorkomen dat deze landen failliet gaan, is de rente door de ECB verlaagd naar 0% en worden maandelijks voor vele miljarden aan obligaties opgekocht.

Wij ontvangen geen rente meer op ons spaargeld en pensioenen worden veelal al 12 jaar niet meer geindexeerd.

Helaas worden er in Zuid Europa amper hervormingen doorgevoerd. Hierdoor blijft de huidige situatie voortduren. Dus zullen onze pensioenen nog lange tijd onder druk blijven staan. Daarbij zijn de pensioenpremies opgelopen.

Europa is verworden tot een tranferunie.



De VVD van Mark Rutte liet en laat dit alles gebeuren.