Rabobank: huizenprijzen stijgen veel harder dan gedacht

UTRECHT (ANP) - De huizenprijzen stijgen dit jaar en volgend jaar waarschijnlijk veel harder dan eerder gedacht. Althans dat denken economen van de Rabobank. Zij hebben hun prognoses naar eigen zeggen fors naar boven bijgesteld, omdat de economische vooruitzichten voor Nederland zijn verbeterd. Daarbij kampt Nederland met een groot huizentekort, terwijl de hypotheekrente erg laag is.

De kenners van de bank verwachten dat huizen dit jaar 8 procent duurder worden. Voor 2022 voorzien zij vervolgens een huizenprijsstijging van gemiddeld 4 procent. Eind vorig jaar hield Rabobank het nog op een gemiddelde huizenprijsgroei van respectievelijk 5,5 procent en 2,5 procent.

Woningmarkteconoom Carola de Groot verwijst in een verklaring onder meer naar het beeld voor de arbeidsmarkt, dat van invloed is op de ontwikkelingen op de woningmarkt. "Vooral de werkloosheid loopt naar verwachting minder op dan eerder voorzien. Daarnaast speelt de aanhoudende krapte op de woningmarkt een rol in de opwaartse prijsontwikkeling. Bovendien zijn de financieringsmogelijkheden van potentiële huizenkopers momenteel erg gunstig."