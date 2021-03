Oplopende obligatierentes blijven beurshandel domineren

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de Europese aandelenbeurzen houden maandag de ogen gericht op de oplopende rentes op de obligatiemarkten. Door de hogere rentes zullen investeerders minder risico nemen met hun aandelenportefeuilles. De beurshandel staat deze week dan ook vooral in het teken van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint. Daarbij zal met name worden gelet op wat Fed-president Jerome Powell zal zeggen over de stijgende inflatie en de oplopende marktrentes.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine winsten openen. De Aziatische markten lieten maandag een gemengd beeld zien, ondanks een forse toename van de industriële productie, de winkelverkopen en bedrijfsinvesteringen in China.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond de problemen met het coronavaccin van AstraZeneca in de gaten. Verschillende landen, waaronder Nederland, zijn voorlopig gestopt met het toedienen van het vaccin vanwege het ontstaan van bloedproppen na vaccinatie. De Brits-Zweedse farmaceut verklaarde na onderzoek dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik hebben gehad. Het onderzoek had betrekking op meer dan 17 miljoen mensen die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk waren gevaccineerd.

ABN AMRO

Op het Damrak is ABN AMRO in het nieuws. Het onderzoek naar witwasproblemen bij de bank is volgens De Telegraaf uitgebreid. Justitie verdenkt ABN AMRO nu ook van het veel ernstigere schuldwitwassen. Dit kan, net als bij ING, leiden tot vervolging van directieleden, meldt de krant. Het Poolse InPost, dat in januari naar de Amsterdamse beurs ging, kwam nog met jaarcijfers. De aanbieder van pakketkluisjes kondigde daarbij aan het Franse Mondial Relay over te nemen voor 565 miljoen euro.

In Brussel gaat de aandacht uit naar Bpost. Topman Jean-Paul van Avermaet van het Belgische postbedrijf is zondag ontslagen. Afgelopen week werd bekend dat een aantal bestuurders Van Avermaet niet meer steunde. De topman is verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, het beveiligingsbedrijf G4S. Ook maakte het postbedrijf eerder al tegenvallende financiële resultaten bekend.

De euro was 1,1932 dollar waard, tegenover 1,1943 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 66,11 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 69,69 dollar per vat.