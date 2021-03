Oud-topman Commerzbank komt met investeringsfonds naar Damrak

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De beurs van Amsterdam krijgt er een nieuw investeringsfonds bij. Dat fonds heeft de steun van Martin Blessing, voormalig topman van de Duitse Commerzbank, en wil investeren in fintechbedrijven. Het is niet de eerste keer dat een zogeheten special purpose acquisition company's of 'spac' aankondigt naar Beursplein 5 te komen. Financieel directeur Chris Figee van telecomconcern KPN wordt een van de niet-uitvoerend bestuurders van de spac.

Het fonds EFIC1 heeft als doel 415 miljoen euro op te halen en richt zich op Europese bedrijven, waaronder ook het Verenigd Koninkrijk en Israël. Volgens Blessing moet het bedrijf een beurswaarde van minstens 1 miljard euro hebben. De oud-topman van Commerzbank meent dat er veel Europese fintechs zijn die een notering in Europa nastreven.

Lege beursfondsen, zoals dat van Blessing, die bedoeld zijn om te investeren in bestaande bedrijven zijn sterk in opmars. Het heeft er in het eerste kwartaal van dit jaar mede voor gezorgd dat wereldwijd een recordbedrag van 162,4 miljard euro werd opgehaald met beursintroducties door ruim 600 bedrijven en fondsen. Spac's waren goed voor de helft van de opbrengsten.

Andere investeringsfondsen

Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk, kwam eerder met het plan om een investeringsfonds naar Beursplein 5 brengen. Eerder dit jaar ging investeringsvehikel ESG Core al naar de beurs in Amsterdam. Dat richt zich op duurzame ondernemingen. Ook de Britse techondernemer Michael Tobin zou overwegen een spac naar het Damrak te brengen

ABN AMRO is een van de banken die de beursintroductie van EFIC1 zal begeleiden. Financieel investeerder Klaas Meertens zal via zijn onderneming HTP Investments, een investering doen van 40 miljoen euro in de spac. Meertens wordt ook niet-uitvoerend bestuurder van het fonds.

Spacs zijn overigens niet onomstreden. Voor investeerders is het minder duidelijk waar ze hun geld in steken. Als een bedrijf op de reguliere wijze naar de beurs gaat wordt het doorgelicht in de prospectus, een boekwerk vol financiële gegevens dat het bedrijf aan potentiële investeerders verstrekt, en moet het zo openheid geven. Als een bedrijf via een overname door een spac naar de beurs gaat, moeten de aandeelhouders in het boekenonderzoek van dat investeringsvehikel vertrouwen. Dat levert mogelijk meer risico op voor beleggers.