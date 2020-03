Basic-Fit sluit alle sportscholen

Vanochtend nog wezen sporten. Was allemaal netjes voor elkaar. De helft vd apparaten was buiten gebruik, dus je stond niet vlak bij elkaar.

Alle hygienische maatregelen waren genomen, en er werd erg veel schoongemaakt.



Heel jammer dat ze dichtgaan. Was en is niet nodig, en is wéér een tijdsbesteding voor de jeugd die afgepakt wordt.