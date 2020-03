Beurzen blijven in greep coronavirus

quote: an12 schreef op 15 maart 2020 16:13:

Europese beurzen gaan maandag gewoon omhoog. Niet omdat er een goede reden voor is, maar omdat usa vrijdag ook omhoog ging.

Ja groen openen om vervolgens in het rood te eindigen. C-virus in Europa hakt er economisch zeer hard in. We zijn er nog niet.