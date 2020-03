Beurzen Midden-Oosten dalen ondanks bankensteun

Ik vraag het me af of maandag de beurs naar beneden gaat. Ik merk in ieder geval op mijn werk/omgeving/school geen paniek. AH en andere supermarkten hebben een hogere omzet (lees winst) van de hamsteraars het is zelfs hoger dan met kerst. Dus kerst valt vroeg dit jaar. De wereld is gek en we doen er aan mee.

Gebruik je gezond verstand. Belgen die naar Brabant komen om naar cafe's te gaan tja dan is het wachten tot de horeca ook in het Zuiden dicht gaat.