Hoekstra: alles doen om KLM en Schiphol overeind te houden

Air France en KLM zullen zeker steun krijgen van de NL en Franse overheid.

Of dat terecht is valt te betwijfelen aangezien anderen ook keihard geraakt worden en ook nog mee moeten betalen aan de steun. Ik heb daar niet echt een oordeel over maar weet wel dat de aandeelhouder absoluut NIET gesteund zal worden, zie maar aan eerdere nationalisaties.



Gezien de zeer acute financiële problemen en de zeer zwakke positie staat het aandeel nog steeds torenhoog en bijvoorbeeld op niveau van 2016. Feitelijk is AF-KLM gewoon niets waard.