Sierteeltsector slaat alarm over coronacrisis

@pietje-2005 , kan je ook vertellen hoe je in jouw ogen hier op moet anticiperen als productiebedrijf i.p.v. beetje loze kreten uit slaan, ben erg benieuwd..

Kan bijna niet, als het lang duurt.Nu ze daar al zo snel dreigen te verzuipen, geeft te denken over "vet op de botten" , eventueel ook het waarheidsgehalte berichtgeving.De regering kan nu eenmaal niet alle bedrijven over nemen / redden.Aandeelhouders c.q. eigenaars van die bedrijven zullen zelf de klap krijgen.Werktijdverkorting is al een hele hulp als het goed is ?Moeten , vrees ik, accepteren dat veel bedrijven in het ergste geval moeten sluiten.De belastingbetaler draait dan ook al op voor kosten, in het huidige systeem.Je zegt trouwens zelf ook niets, lijkt het , behalve wat slaken ook ?