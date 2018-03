Graadmeters op Wall Street sluiten verdeeld

Gepubliceerd op | Views: 2.267

NEW YORK (AFN) - De beurzen op Wall Street toonden donderdag een gemengd beeld. Beleggers kregen vooral macro-economisch nieuws voorgeschoteld, met cijfers over onder meer de arbeidsmarkt, die industrie en de internationale handel.

De Dow-Jonesindex, waarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen zijn opgenomen, sloot 0,5 procent hoger op 24.873,66 punten. De brede S&P 500 daarentegen daalde 0,1 procent tot 2747,33 punten. Ook de technologiegraadmeter Nasdaq gaf licht terrein prijs, met een daling van 0,2 procent tot 7481,74 punten.

Voorbeurs werd bekend dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week wat sterker is gedaald dan economen hadden voorspeld. Verder bleek dat de industriële bedrijvigheid in de regio rond New York sterker is gegroeid in maart, terwijl rond Philadelphia de groei wat afzwakte.

McDonald's

Bij de hoofdfondsen was fastfoodketen McDonald's de sterkste stijger met een plus van 2,1 procent. Zorgverzekeraar UnitedHealth en machinebouwer Caterpillar wonnen 1,8 en 1,3 procent. Onderaan de Dow bungelde chipfabrikant Intel met een verlies van 1,9 procent. Chemiegigant DowDuPont leverde 1,6 procent in.

Discountketen Dollar General ging 4,8 procent vooruit dankzij beter dan verwachte cijfers en positieve verwachtingen. Ook gaat het bedrijf meer eigen aandelen inkopen en verhoogt het zijn dividend.

Spierziekte

Biotechnologiebedrijf Alexion won 3,4 procent. Het kon positieve resultaten melden bij een test met een middel tegen een zeldzame bloedaandoening. Branchegenoot Solid Biosciences daarentegen kelderde bijna 65 procent, Dat bedrijf heeft proeven met een experimenteel middel tegen de spierziekte Duchenne stilgelegd na negatieve bijwerkingen bij een patiënt.

Speelgoedproducenten als Mattel en Hasbro stonden onder druk met verliezen tot 2,4 procent. Dat heeft te maken met de ondergang van de grote speelgoedketen Toys 'R' Us. Dat bedrijf heeft aangekondigd de deuren van alle Amerikaanse winkels te sluiten.

Olie

De euro was 1,2300 dollar waard, tegen 1,2315 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 61,22 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder op 65,12 dollar per vat.