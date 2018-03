Brill boekt ondanks recordomzet minder winst

Gepubliceerd op | Views: 749

LEIDEN (AFN) - Wetenschappelijk uitgever Koninklijke Brill heeft 2017 afgesloten met een recordomzet. Eenmalige kosten, onder meer als gevolg van recente overnames, zorgden er evenwel voor dat de winst juist lager uitviel. De donderdag gepubliceerde jaarcijfers komen vrijwel overeen met de voorlopige resultaten die het bedrijf een maand geleden naar buiten bracht..

Brill behaalde vorig jaar een omzet van 36,4 miljoen euro, 13 procent meer dan een jaar eerder. De groei op eigen kracht bedroeg 2 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde daarentegen van 4,5 miljoen naar 4,2 miljoen euro. Dat komt ook doordat het bedrijf tegen onvoorziene kosten aanliep als gevolg van een nieuwe cao die in november van kracht werd. Aanvankelijk had Brill een winstgroei rond de 5 procent voorspeld.

Het nettoresultaat kwam uit op met 2,3 miljoen euro. Dat is een half miljoen minder dan in 2016. Brill wil een regulier dividend uitkeren van 1,32 euro per aandeel, evenveel als een jaar eerder. Daarnaast staat een extra winstuitkering van 3 euro per aandeel op stapel. Het bedrijf is ,,voorzichtig optimistisch'' over groei van zowel de omzet als de winstgevendheid in 2018.