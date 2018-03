Gepubliceerd op | Views: 963

ZOETERMEER (AFN) - SnowWorld heeft zijn financiële verwachtingen voor de tweede keer in korte tijd verlaagd, omdat de bezoekersaantallen door warm weer zijn achtergebleven. Dat euvel speelde al in de laatste maanden van 2017 en het is de uitbater van skihallen niet gelukt om die achterstand begin dit jaar in te halen.

De verwachting is nu dat de omzet over het eerste halfjaar, dat in de boeken van SnowWorld loopt van oktober tot en met maart, 5 tot 10 procent lager ligt dan een jaar eerder. Ook het bedrijfsresultaat (ebitda) gaat waarschijnlijk omlaag. SnowWorld stelde de verwachtingen voor de opbrengsten in januari ook al naar beneden bij.

Het bedrijf handhaaft wel zijn eerdere prognose dat de nettowinst over het gehele boekjaar toeneemt. Die prognose is nu alleen met wat meer onzekerheid omgeven, aldus SnowWorld. De voorspelling voor de nettowinst is vooral gebaseerd op lagere voorziene rentelasten en het wegvallen van kosten voor de ontwikkeling van skibanen in Barcelona en Parijs. SnowWorld schoof die plannen eerder al op de lange baan.

SnowWorld staat op het punt te worden overgenomen door de Belgische zakenman Marc Coucke. Die bracht eerder deze week formeel een bod uit op het bedrijf. De overname, die aan de uitbater van skihallen een prijskaartje hangt van een kleine 30 miljoen euro, werd in september vorig jaar al aangekondigd. Coucke heeft al bijna driekwart van de aandelen in handen, met een optie op nog eens ruim 9 procent.