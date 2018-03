'Leg bezoldigingsverslag ter stemming voor'

Gepubliceerd op | Views: 872

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders moeten wat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) betreft het recht krijgen om te stemmen over het bezoldigingsverslag, ook bij kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen. Dat stelt de toezichthouder in een reactie op nieuwe regels die door het kabinet ter consultatie aan de markt zijn voorgelegd.

Het gaat om het verwerken van een nieuwe Europese richtlijn in de Nederlandse wetgeving. Volgens die richtlijn zou het voldoende zijn als het bezoldigingsverslag bij kleine en middelgrote beursbedrijven slechts wordt besproken op de aandeelhoudersvergadering, in plaats van dat deze rapportage over het beloningsbeleid ook via een adviesstemming aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.

Maar de AFM vindt dat het ter stemming brengen van dit verslag amper extra lasten met zich meebrengt voor bedrijven, terwijl het toch weer een beetje helpt om de betrokkenheid van de aandeelhouders te waarborgen. Overigens is het nu al zo dat aandeelhouders kunnen stemmen over het bezoldigingsbeleid bij beursbedrijven.

Daarnaast pleit de AFM voor meer transparantie over transacties waarbij bestuurders, commissarissen of grootaandeelhouders een tegenstrijdig belang hebben. Ook is financiële waakhond van mening dat tussenpersonen geen aparte kosten in rekening zouden mogen brengen aan aandeelhouders die willen deelnemen aan een stemming of een aandeelhoudersvergadering.